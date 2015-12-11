Маркевич: напевно, це наша краща гра у нинішній Лізі Європи
Тренер "Дніпра" прокоментував впевнену перемогу над "Русенборгом".
Після завершення поєдинку результат прокоментував головний тренер "дніпрян" Мирон Маркевич, передає Проспорт.
"Я радий, що "Дніпро" залишився "Дніпром". Справді, останнім часом ми грали незадовільно, і мені буле дуже важливо, щоб сьогодні команда себе проявила. Я дуже вдячний футболістам за те, що вони відповідально поставилися до матчу. Ми сьогодні обіграли досить непогану команду", - зазначив очільник "Дніпра".
Читайте також"Динамо" обіграло "Маккабі" і вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів
Також Маркевич заначив, що це напевно, була краща гра команди у нинішній Лізі Європи.
"Чи це краща наша гра у цій Лізі Європи? Напевно, що так. Дві гри без глядачів до цього…це відчутно впливало на футболістів. Так, і сьогодні було не так багато фанів, як нам хотілося, але вони нас підтримували і це одразу дало зовсім інший настрій футболістам. Критика Матеуса? Така моя робота. Я радий, що Матеус зрозумів мої слова правильно і видав хорошу гру сьогодні. У нас було багато відсутніх гравців, з різних причин, тому виявилося, що сьогоднішній склад став оптимальним. Дуже важливу роль зіграли Шахов і Чигринський. Я вважаю, що коли є перший пас від захисника і далі є продовження від хавбеків – це і є футбол. А без цього футбол неможливий. Результат сьогодні не тиснув і команда грала досить легко. Жаль, що ми два матчі вдома грали без глядачів", - розповів Маркевич.
Читайте також"Шахтар" програв ПСЖ, але вийшов у плей-офф Ліги Європи
Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Дніпро" приймав норвезький "Русенборг" з Тронхейма і виграв з рахунком 3:0.
Таким чином, "Дніпро" здобув другу перемогу в нинішній ЛЕ (при 1 нічиїй і 3 поразках) і з 7 очками посів 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці групи G. "Русенборг" фінішував на останньому 4-му місці. У плей-офф турніру - 1/16 фіналу - достроково вийшли італійський "Лаціо" і французький "Сент-Етьєн".