Маркевич: напевно, це наша краща гра у нинішній Лізі Європи

Після завершення поєдинку результат прокоментував головний тренер "дніпрян" Мирон Маркевич, передає Проспорт.

"Я радий, що "Дніпро" залишився "Дніпром". Справді, останнім часом ми грали незадовільно, і мені буле дуже важливо, щоб сьогодні команда себе проявила. Я дуже вдячний футболістам за те, що вони відповідально поставилися до матчу. Ми сьогодні обіграли досить непогану команду", - зазначив очільник "Дніпра".

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Також Маркевич заначив, що це напевно, була краща гра команди у нинішній Лізі Європи.

"Чи це краща наша гра у цій Лізі Європи? Напевно, що так. Дві гри без глядачів до цього…це відчутно впливало на футболістів. Так, і сьогодні було не так багато фанів, як нам хотілося, але вони нас підтримували і це одразу дало зовсім інший настрій футболістам. Критика Матеуса? Така моя робота. Я радий, що Матеус зрозумів мої слова правильно і видав хорошу гру сьогодні. У нас було багато відсутніх гравців, з різних причин, тому виявилося, що сьогоднішній склад став оптимальним. Дуже важливу роль зіграли Шахов і Чигринський. Я вважаю, що коли є перший пас від захисника і далі є продовження від хавбеків – це і є футбол. А без цього футбол неможливий. Результат сьогодні не тиснув і команда грала досить легко. Жаль, що ми два матчі вдома грали без глядачів", - розповів Маркевич.

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Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Дніпро" приймав норвезький "Русенборг" з Тронхейма і виграв з рахунком 3:0.

Таким чином, "Дніпро" здобув другу перемогу в нинішній ЛЕ (при 1 нічиїй і 3 поразках) і з 7 очками посів 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці групи G. "Русенборг" фінішував на останньому 4-му місці. У плей-офф турніру - 1/16 фіналу - достроково вийшли італійський "Лаціо" і французький "Сент-Етьєн".