"Дніпро" розтрощив "Русенборг" в матчі Ліги Європи

У Дніпропетровську завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Дніпро" приймав норвезький "Русенборг" з Тронхейма і виграв з рахунком 3:0.

Доля гри була вирішена в кінцівці першого тайму..

Гра спочатку проходила з невеликою перевагою норвежців, які були активнішими в перші хвилини. Зокрема, кілька реальних моментів не використали Александр Сьодерлунд і Поль-Андре Хелланн. Втім, ближче до середини тайму гра вирівнялася, а на 34-й хвилині "Дніпро" вийшов вперед. Дніпропетровці перехопили м'яч у центрі поля, Гама віддав відмінну чудову передачу в штрафний майданчик на хід Матеусу, який обігравши суперника пробив у ближній нижній кут - 1:0.

Після перерви "Дніпро" тільки нарощував свою перевагу. На 60-й хвилині Матеус зробив дубль. Гравці "Дніпра" другим темпом доставили м'яч у центр штрафного, де Лео Матос скинув на Матеуса, який з семи метрів пробив повз голкіпера. А на 78-й хвилині Євген Шахов встановив остаточний рахунок. Валерій Лучкевич пройшов по флангу і прострілив у штрафну, де Матеус пропустив м'яч Шахову, який пробивав під поперечину. Воротар Хансен намагався відбити удар долонею, але помилився і переправив м'яч у власні ворота.

Таким чином, "Дніпро" здобув другу перемогу в нинішній ЛЕ (при 1 нічиїй і 3 поразках) і з 7 очками посів 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці групи G. "Русенборг" фінішував на останньому 4-му місці. У плей-офф турніру - 1/16 фіналу - достроково вийшли італійський "Лаціо" і французький "Сент-Етьєн".