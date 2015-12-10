Гендиректор ФК "Дніпро": Клуб був, є і буде

16:25, 10 грудня 2015
Спорт
331

Андрій Стеценко спростував чутки про розпуск команди.

fcdnipro.ua

Генеральний директор ФК «Дніпро» Андрій Стеценко прокоментував чутки про, нібито, розпуск команди найближчим часом, які розтиражували деякі ЗМІ, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Ні про який розпуск команди не йдеться. Дійсно, після матчу з «Волинню» я зустрівся з футболістами. Мова йшла про те, що ніякі проблеми, що виникають в житті кожного гравця або всього клубу, не повинні переноситися на поле. При цьому попросив футболістів чесно сказати, якщо когось щось не влаштовує. В такому випадку ми будемо разом думати і разом знаходити рішення, що влаштовує всі сторони. До речі, за минулі дні після зборів до мене ніхто з хлопців не звертався".

"Ще раз хочу підкреслити: «Дніпро» був, є і буде. Команду ніхто не збирається розпускати", - підсумував Стеценко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter