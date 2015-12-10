Гендиректор ФК "Дніпро": Клуб був, є і буде

Генеральний директор ФК «Дніпро» Андрій Стеценко прокоментував чутки про, нібито, розпуск команди найближчим часом, які розтиражували деякі ЗМІ, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Ні про який розпуск команди не йдеться. Дійсно, після матчу з «Волинню» я зустрівся з футболістами. Мова йшла про те, що ніякі проблеми, що виникають в житті кожного гравця або всього клубу, не повинні переноситися на поле. При цьому попросив футболістів чесно сказати, якщо когось щось не влаштовує. В такому випадку ми будемо разом думати і разом знаходити рішення, що влаштовує всі сторони. До речі, за минулі дні після зборів до мене ніхто з хлопців не звертався".

"Ще раз хочу підкреслити: «Дніпро» був, є і буде. Команду ніхто не збирається розпускати", - підсумував Стеценко.