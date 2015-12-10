Гармаш потрапив у 8-ку претендентів на звання "Гравця тижня" Ліги чемпіонів УЄФА

15:04, 10 грудня 2015
Спорт
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Гравець забив переможний гол у вирішальному матчі з "Маккабі".

uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував список претендентів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Серед інших в цьому списку значиться півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш, який забив єдиний і переможний гол киян у матчі з ізраїльським "Маккабі" (1:0). Цей гол дозволив команді вперше з сезону 1998/99 вийти в плей-офф найпрестижнішого єврокубка.

Повністю список претендентів на звання кращого гравця заключного 6-го туру групового етапу ЛЧ виглядає так: Денис Гармаш ("Динамо", Київ), Олів'є Жиру ("Арсенал"), Олександр Ляказетт ("Ліон"), Роберт Левандовський ("Баварія"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал"), Давид Сільва ("Манчестер Сіті"), Вілліан ("Челсі").

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