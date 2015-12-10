ФК "Динамо" Київ в ЛЧ 2015/16 вже заробив 23 мільйони євро

За підсумками групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2015/16 футбольний клуб "Динамо" (Київ) заробив 23 млн. євро, повідомляє офіційний сайт клубу.

До стартового бонусу за участь у груповому етапі в сумі 12 мільйонів євро, «біло-сині» додали 4,5 мільйона за три перемоги (1,5 мільйона за кожну) і 1 мільйон за дві нічиї (500,000 ка кожну).

Ще 5,5 мільйонів надійдуть на рахунок клубу у вигляді бонусу за вихід в 1/8 фіналу.

Разом, на даний момент сума призових становить 23 мільйони євро.

Наступною планкою є стадія 1/4 турніру, тільки за вихід в яку покладається 6 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" обіграло ізраїльський "Маккабі" з рахунком 1:0 і вперше за 16 років вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів, 1/8 фіналу.