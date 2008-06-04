Ющенко зробив Тимощука заслуженим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв гравцю Національної збірної команди України з футболу, капітану футбольного клубу «Зеніт» Санкт-Петербург» Анатолію ТИМОЩУКУ звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він повідомив сьогодні на зустрічі із А.ТИМОЩУКОМ.

Глава держави привітав спортсмена зі здобуттям Кубка УЄФА футбольною командою «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія), капітаном якої є А.ТИМОЩУК.

«Приємно усвідомлювати, що капітаном переможної команди є громадянин і справжній патріот України. Із задоволенням хочу подякувати особисто Вам як за причетність до визначного спортивного досягнення, так і за глибоку любов до України», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив упевненість у нових спортивних здобутках А.ТИМОЩУКА, в тому числі в іграх за українську національну збірну та в складі символічної збірної команди Європи з футболу.

Президент побажав А.ТИМОЩУКУ щастя, здоров`я, невичерпної наснаги, подальших перемог в ім`я спорту і на славу Україні.

У зустрічі взяли участь міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та голова Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО, з боку Секретаріату Президента України – заступник глави Секретаріату Юрій БОГУЦЬКИЙ.