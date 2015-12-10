Відомі потенційні суперники "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Кияни зіграють з одним з переможців груп.
За підсумками групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА визначилися склади кошиків, що складаються з "сіяних" і "не сіяних" команд, які будуть використані при жеребкуванні першій стадії плей-офф - 1/8 фіналу.
Згідно з регламентом турніру, в перший кошик потрапили команди-переможниці у своїх групах, у другий - ті, хто посів у своїх квартетах 2-і місця.
«Сіяні»: «Реал», «Вольфсбург», «Атлетіко», «Манчестер Сіті», «Барселона», «Баварія», «Челсі» і «Зеніт»
«Не сіяні»: ПСЖ, ПСВ, «Бенфіка», «Ювентус», «Рома», «Арсенал», «Динамо» і «Гент».
Виходячи з того, що УЄФА при жеребкуванні розводить українські і російські клуби, «Динамо» і «Зеніт» не можуть зустрітися в 1/8 фіналу.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 14 грудня.