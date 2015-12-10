Ярмоленко про "Маккабі": "Навіть у чемпіонаті України команди так сильно не обороняються"

Вінгер київського "Динамо" прокоментував своє пошкодження, а також вихід команди в плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Football.ua.

"Поки важко щось говорити про травму. Завтра пройду обстеження, тоді стануть відомі деталі. Сподіваюся, нічого серйозного, тиждень-другий відпочину. Добре, що відпустка. Нічого страшного, головне — ми вийшли в плей-офф, подарували свято і собі, і вболівальникам", — почав Андрій Ярмоленко.

"Хлопці — молодці, сьогодні була дуже важка гра, але ми виграли. Вихід з групи свідчить про те, що ми на правильному шляху. Тренерський штаб за той час, коли вони біля керма команди, напевно, правильно підбирає тренувальний процес, тактику, і це приносить свої плоди".

"У 99-му році "Динамо" останній раз виходило з групи, повторюся, шалено радий, що ми вийшли в плей-офф".

"Було видно, що не все виходить. Гравці "Маккабі" вели себе пасивно, не атакували. Навіть у чемпіонаті України команди так сильно не обороняються. Було важко, добре, що забили м'яч у першому таймі, стало грати легше. Якийсь тягар відповідальності після цього спав".

"Піду я з Динамо? Все залежить від пропозицій і від того, що на це скаже президент. Я загадувати не буду, якщо буде хороший варіант, який влаштує і мене, і клуб, ми будемо розмовляти з Ігорем Суркісом. Те, про що ми розмовляли з президентом, коли підписували контракт, — залишиться між нами", — підсумував лідер "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" обіграло ізраїльський "Маккабі" з рахунком 1:0 і вперше за 16 років вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів, 1/8 фіналу.