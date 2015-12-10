Шевченко: "Динамо" протягом усього групового турніру ЛЧ демонструвало змістовну гру"

Легендарний вихованець київського «Динамо» Андрій Шевченко розповів про свої емоції після перегляду на НСК «Олімпійський» вирішальної гри «біло-синіх» з тель-авівським «Маккабі», перемога в якій дозволила команді пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Я щиро вітаю команду з великим успіхом. Хлопці протягом усього групового турніру демонстрували змістовну гру і з кожним туром все більше і більше набували впевненості у своїх силах", - заявив Шевченко.

"Хотів би відзначити велику роботу, виконану Сергієм Ребровим з повернення того стилю гри, який був властивий «Динамо» Київ у ті роки, коли ми були партнерами на футбольному полі. Агресивність, як в обороні так і в атаці з величезним бажанням досягти перемоги в кожному матчі, незважаючи на статус суперника сприяли тому, що команда змогла вийти в плей-офф Ліги чемпіонів", - продовжив знаменитий форвард.

"Через дискваліфікацію на стадіоні не було глядачів, але я думаю всі вірні вболівальники київського «Динамо» розділили з гравцями велику радість від успішного виступу. Ще раз вітаю всіх з перемогою і думаю, що навесні також постараюся приїхати в Київ на матч плей-офф Ліги чемпіонів", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" обіграло ізраїльський "Маккабі" з рахунком 1:0 і вперше за 16 років вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів, 1/8 фіналу.