Ребров: "Зараз треба радіти, 16 років не потрапляли в плей-офф"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров після матчу Ліги чемпіонів з ізраїльським "Маккабі" підвів підсумок групового турніру єврокубка, повідомляє Football.ua.

"Я радий, що ми забили відразу. Денис (Гармаш - ред.) завжди біжить в штрафний майданчик при будь-якому стандарті, його бажання забити — видно в кожному моменті, він агресивний. Чому змінили його? Він часто грає для себе, випадає з структури. У Дениса сильний характер, він завжди горою за команду, але іноді заграється і не відпрацьовує в обороні. Коли він грає на атаку — до нього немає претензій. З'явилися проблеми в обороні — довелося його замінити", - почав Ребров.

"Важка гра. Будь-якому гравцеві важко виступати без глядачів. Сподіваюся, подадуть апеляцію і в плей-офф зіграємо з уболівальниками. Ми 16 років не виходили в плей-офф Ліги чемпіонів. Сьогодні, напевно, не показували свій рівень, позначалося хвилювання. Футболісти намагалися приховати це, але було видно з дій, що ми були скуті. Сьогодні не було тих взаємодій, які у нас є завжди. Це пов'язано з психологією, напруженням, важливістю гри. Це сковувало гравців і не дало розкритися на повну", - продовжив тренер.

"Захисник Маккабі вдарив коліном або стегном Ярмоленка. У Андрія проблема з м`язом. Другу гру в ЛЧ втрачаємо лідера, я був шокований", - прокоментував травму свого підопічного наставник.

"Кого б хотів в плей-офф? Всі команди гідні, різниці немає. Ми будемо грати з тим, хто попадеться. Зараз треба радіти, 16 років не потрапляли в плей-офф. Важливо відпочити і добре підготуватися", — підсумував наставник київського Динамо.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" обіграло ізраїльський "Маккабі" з рахунком 1:0 і вперше за 16 років вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів, 1/8 фіналу.