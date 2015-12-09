"Динамо" обіграло "Маккабі" і вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва і виграло з рахунком 1:0.

Таким чином, "Динамо" вийшло у плей-офф найпрестижнішого єврокубку вперше після сезону 1998/99.

Гра в Києві проходила у важкій в'язкій боротьбі, де суперник відмінно діяв у оборне, чіпляючись за м'яч і не дозволяючи киянам гостро атакувати. Єдиної грубої помилки суперник припустився в епізоді на 17-й хвилині, коли після розіграшу штрафного Бен Хаїм ледь не зрізав м'яч у свої ворота (удар дивом парирував воротар), проте Гармаш опинився на добиванні, і вразив ворота - 1:0.

Десь з кінцівки першого тайму перевагою вже володів суперник, який мав шанси для того, щоб зрівняти рахунок, але кияни з великими труднощами все ж таки втримали переможний рахунок.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

У паралельному матчі Групи G англійський "Челсі" з Лондона обіграв португальський "Порту" з рахунком 2:0.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці "Челсі" має 13 очок, "Динамо" - 11, "Порту" - 10, "Маккабі" - 0.