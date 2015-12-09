Київ став претендентом на проведення командного чемпіонату світу-2016 зі спортивної ходьби
Міжнародна Асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) оприлюднила перелік країн, які оголосили про свої наміри щодо проведення у 2016-му році командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби та чемпіонату світу серед юніорів (U-20) з легкої атлетики.
Наразі кандидатів на проведення цих змагань семеро, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби: Еквадор (Гуаякіль), Італія (Рим), Мексика (Мехіко), Україна (Київ).
Чемпіонат світу серед юніорів: Австралія (Перт), Індія (місто визначається), Польща (Бидгощ).
IAAF проведе електронне голосування членів Ради IAAF та оголосить міста-переможці 7 січня 2016 року.
Раніше ІААФ скасувала проведення цих змагань в російських містах, відповідно, Чебоксари та Казань, після того, як було призупинене членство Всеросійської федерації легкої атлетики у IAAF через низку допінгових скандалів пов`язаних з ведучими атлетами РФ, чемпіонами та призерами чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.