Київ став претендентом на проведення командного чемпіонату світу-2016 зі спортивної ходьби

Наразі кандидатів на проведення цих змагань семеро, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби: Еквадор (Гуаякіль), Італія (Рим), Мексика (Мехіко), Україна (Київ).

Чемпіонат світу серед юніорів: Австралія (Перт), Індія (місто визначається), Польща (Бидгощ).

IAAF проведе електронне голосування членів Ради IAAF та оголосить міста-переможці 7 січня 2016 року.

Раніше ІААФ скасувала проведення цих змагань в російських містах, відповідно, Чебоксари та Казань, після того, як було призупинене членство Всеросійської федерації легкої атлетики у IAAF через низку допінгових скандалів пов`язаних з ведучими атлетами РФ, чемпіонами та призерами чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.