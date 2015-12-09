Український супертяж и претендент на титул чемпіона світу з боксу вирішив стати громодянином РФ

Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у суперважкій вазі українець В'ячеслав Глазков планує подати документи на отримання громадянства РФ, повідомив ТАСС його промоутер Кирило Пчельніков.

"У нього є житло в Росії. Коли він приїде в Росію, будемо подавати документи. Це не ново, все це вже було проговорено раніше на радіо", - сказав Пчельніков.

"У Слави є житло в Краснодарі, він планує перевезти туди родину", - додав співрозмовник агентства.

Глазков є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі. Його суперником в бою за вакантний титул чемпіона світу повинен стати американець Чарльз Мартін. Торги по цьому бою відбудуться 18 грудня.

На рахунку 31-річного Глазкова 21 перемога (13 нокаутом), жодної поразки, 1 нічия на професійному ринзі.

Глазков народився в Луганську. Боксер є заслуженим майстром спорту. Срібний призер чемпіонату світу 2007 року. Бронзовий призер XXIX Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року.