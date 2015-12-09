Київське "Динамо" вийшло у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Таким чином, кияни незалежно від результату гри суперників по групі "Челсі" - "Порту" (матч завершиться пізніше) зайняли 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці і вийшли в плей-офф змагань.

Кияни мали перевагу по ходу всього матчу і на 20-й хвилині відкрили рахунок. Після навісу з кута поля м'яч заметушився у штрафному майданчику і суперник кілька разів вибивав його з лінії воріт у, здавалося б, безнадійних ситуаціях. Але, удар Івана Калюжного став фатальним для захисників і воротаря "Маккабі" - 1:0. А у другому таймі, на 72-й хвилині, Віктор Циганков збільшив перевагу киян, забивши другий гол.

"Динамо" набрало 10 очок, випередивши "Порту", як мінімум, за рахунок переваги в особистих зустрічах - 2:1 і 1:0. Переможцем групового турніру став лондонський "Челсі".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері на НСК "Олімпійський" відбудеться матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Маккабі".