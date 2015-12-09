Київському Палацу Спорту виповнилося 55 років

Арена, яка розташована в самому центрі міста, в безпосередній близькості від Республіканського стадіону (нині - НСК "Олімпійський), на той момент стала унікальною спорудою в усьому СРСР і могла приймати змагання з 26 видів спорту, повідомляє прес-служба ПС.

За 55 років найбільша крита арена України сильно змінилася. В кінці 70-х тут почалася глобальна реконструкція, яка зробила Палац спорту ще більш технологічним.

У 90-ті роки Палац Спорту, хоч трохи занепав, але все ж зумів пройти через складний час і нині є головним спортивним майданчиком країни. Зараз тут проводяться не лише спортивні заходи, але культурно-масові: концерти, виставки, ярмарки.

Палац спорту приймав Спартакіади народів СРСР, чемпіонати Європи і світу, етапи Кубків світу з різних видів спорту, фінал Євробачення і виступ найвідоміших рок-груп світу. Тут восени 1989 року київський "Сокіл" приймав канадський "Калгарі Флеймс" в рамках легендарної Суперсерії клубів НХЛ проти клубів СРСР.