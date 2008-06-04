Моурінью готує трансферний похід на Челсі

Жозе Моурінью визнає, що одним з перших його рішучих кроків на новому посту головного тренера "Інтера" може стати "трансферний похід" на "Челсі".

Моурінью був оголосили наступником Роберто Манчині на стадіоні "Джузеппе Меацца" у понеділок. Португалець зізнався, що вже розглядає "пару-трійку" бажаних договорів.

Чутки, певна річ, негайно вихопили з низки імен знаменитий квартет "Челсі" - це Френк Лемпард, Дідьє Дрогба, Майкл Ессьєн і Рікарду Карвалью. Можливо, дійсно вони стануть метою Моурінью, який хоче зібрати команду-переможця Ліги Чемпіонів. Можливо, і не вони.

Моурінью сам зізнається, що був би не проти знов згуртувати зусилля, щоб здобути трофей з гравцями колишнього клубу.

"Але ж реально все залежить від бажання "Челсі" продавати. Потрібен взаємний процес: чого хоче один клуб, що може запропонувати інший і так далі".

"Наш президент Массімо Моратті знає про мої бажання і наміри, але я не збираюся обговорювати жодні імена з пресою. Я поки до цього не готовий".

Офіційний сайт ФК "Челсі"