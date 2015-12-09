Оприлюднено склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Австрії

У зв'язку з тим, що програма майбутніх двох етапів не передбачає можливості ротації, по двоє спортсменів з жіночої та чоловічої команд вирушили в Ріднау, де отримають змагальну практику на другому етапі Кубка IBU, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

У відповідності зі спортивним принципом цими спортсменами стали Яна Бондар, Юлія Журавок, Дмитро Русинов та Віталій Кільчицький.

Таким чином, в Хохфільцені українська збірна виступить в такому складі (спортсмени наведені у відповідності з поточним заліку Кубка світу): жінки - Олена Підгрушна, Ольга Абрамова, Юлія Джима, Наталія Бурдига, Надія Бєлкіна і Валя Семеренко; чоловіки - Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Володимир Семаков і Олександр Жирний.

Етап КС в Хохфільцені відбудеться 11-13 грудня.

Як повідомляв УНІАН, на першому етапі КС сезону 2015/16 у шведському Естерсунді дві бронзові медалі завоювала Підгрушна - в індивідуальній гонці та спринті.