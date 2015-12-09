НОК рішуче виступив проти скорочення занять фізичною культурою в навчальних закладах

Виконавчий комітет НОК наголосив на важливості збереження належної кількості та змістовного наповнення уроків фізичної культури в школах, де мають закладатися основи фізичного розвитку дітей, збереженні діяльності кафедр фізичного виховання у вищих навчальних закладах, повідомляє прес-служба НОК.

Виконком НОК ухвалив рішення звернутись до Уряду з вимогою недопущення ліквідації кафедр фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах, скорочення науково-педагогічних працівників цього напрямку, а також можливої передачі спортивних об’єктів для їх нецільового використання.

Національний олімпійський комітет звертається також і до Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти і Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму з проханням невідкладно обговорити ці питання на своїх засіданнях і винести відповідні рішення та рекомендації.