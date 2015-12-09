Тайсона Ф'юрі позбавили відібраного у бою з Кличком чемпіонського титулу за версією IBF
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі позбавлений титулу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Про це повідомляє BBC з посиланням на голову комітету з проведення чемпіонських боїв IBF Ліндсі Такера.
Дане рішення стало наслідком відмови Ф'юрі від поєдинку з обов'язковим претендентом на титул IBF українцем В'ячеславом Глазковим.
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Замість бою з Глазковим Ф'юрі підписав договір про бій-реванш із Володимиром Кличком.
Зазначається, що контракт на бій Ф'юрі і Кличко містив пункт про бій-реванш, і нещодавно сторони домовилися про його проведення.
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Раніше УНІАН повідомляв, що у Дюссельдорфі відбувся бій за титул чемпіона світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine», в якому Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі провели всі 12 раундів. Перемогу за очками судді одноголосно присудили Тайсону Ф'юрі.