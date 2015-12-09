Луческу після гри з ПСЖ: "Сьогодні зробили дурні помилки

Наставник «гірників» Мірча Луческу після поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ дав свою оцінку грі, повідомляє Sport.ua.

- Ми в першій і в цій грі з ПСЖ показали себе непогано, але і сьогодні зробили дурні помилки, які на такому рівні не прощаються. У першому таймі крім помилки Антона Каніболоцького вони нічого не створили, а нам не вистачило кілька сантиметрів, щоб Едуардо відправив м'яч у ворота суперника. Якщо порівняти чемпіонати Франції та України - то різниця відчувається. Вони грають щотижня по дві серйозні ігри, мають кращі фізичні дані...

Як повідомляв УНІАН, матч заключного 6-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ - "Шахтар" завершився в Парижі з рахунком 2:0 на користь господарів поля.