Тренер ПСЖ Блан: "Був цікавий матч з "Шахтарем"

Флеш-інтерв'ю після матчу проти донецького «Шахтаря» дав наставник французів Лоран Блан.

- Це був цікавий матч, незважаючи на те, що ми вже вийшли в наступний етап. Ця гра була цікавою для глядачів і для гравців, які отримують менше ігрової практики. Тепер ми будемо з нетерпінням чекати жеребкування. «Шахтар» йде у відпустку, а нам ще грати і грати. Незважаючи на великі зміни в складі, малюнок нашої гри був витриманий, гра була виграна, і всі отримали гарну практику, - зазначив французький фахівець.

Як повідомляв УНІАН, матч заключного 6-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ - "Шахтар" завершився в Парижі з рахунком 2:0 на користь господарів поля.