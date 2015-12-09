Капітан "Шахтаря" Срна після матчу з ПСЖ: "Потрібно ставити серйозні цілі в Лізі Європи"

Після матчу проти ПСЖ в розіграші Ліги чемпіонів свій коментар дав півзахисник донецького «Шахтаря» Даріо Срна, повідомляє Sport.ua.

"Грали добре, але результат залишається на табло. У нас були моменти, але на такому рівні, якщо не забиваєш - тобі це не прощають. Треба робити серйозні висновки, тому що можна грати завжди добре, але без результату... У нас був важкий сезон і важкий рік, і я хотів би подякувати всім уболівальникам за те, що вони пройшли з нами все це. Сподіваємося, що ми утримаємо перше місце в чемпіонаті, сподіваємося, що конфлікт на Донбасі буде вичерпаний і буде мир у новому році..."

Говорячи про весняну частину сезону, хорват зазначив: "Треба рухатися вперед. Ми потрапили в Лігу Європи і нам треба ставити в цьому турнірі серйозні цілі. Зараз треба відпочити і я їду на відпочинок з хорошими думками про чемпіонат, там ми проявили себе добре".

Як повідомляв УНІАН, матч заключного 6-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ - "Шахтар" завершився в Парижі з рахунком 2:0 на користь господарів поля.