"Шахтар" програв ПСЖ, але вийшов у плей-офф Ліги Європи

В Парижі завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому французький ПСЖ приймав на своєму донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 2:0.

Тим не менш, гірники зуміли вийти у весняну частину єврокубка - плей-офф Ліги Європи, завдяки тому, що в паралельному матчі Групи А мадридський "Реал" розгромив шведський "Мальме" з рахунком 8:0, залишивши шведів на останньому місці в турнірній таблиці групи.

Матч у Парижі проходив з повною перевагою господарів поля, які лише зрідка дозволяли атакувати гірникам. При цьому,Едуардо мав два відмінних моменти, коли міг вразити порожні ворота, але один раз вдарив повз, а другий раз не зумів дотягнутися до м'яча після пасу Срни.

У свою чергу, гравці ПСЖ реалізували два своїх моменти у другому таймі. На 57-й хвилині гол забив Лукас, а через майже півгодини, на 86-й, Златан Ібрагімович подвоїв перевагу господарів поля.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом подій.

Таким чином, у "Шахтаря" і "Мальме" залишилося по 3 очки, але в боротьбі за 3-е місце в підсумковій таблиці гірники виявилися вище, маючи перевагу в особистих зустрічах - 0:1 і 4:0. Переможцем групового етапу став "Реал" - 16 очок, на другому місці ПСЖ - 13.