Тимощук привезе Кубок УЄФА до Луцька

Капітан санкт-петербурзького футбольного клубу «Зеніт» Анатолій ТИМОЩУК завтра, 4 червня, привезе у рідний Луцьк Кубок УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці в готелі „Zaleski" відбудеться прес-конференція А.ТИМОЩУКА, після якої Кубок перевезуть на Замкову площу перед Луцьким замком, де його презентують громадськості міста.

Потім на відкритій машині Кубок провезуть вулицями міста на Луцький стадіон «Авангард», де о 13.00 відбудеться зустріч з волинськими вболівальниками.

Луцький міський голова Богдан ШИБА, повідомляючи про візит на батьківщину А.ТИМОЩУКА, зазначив, що «це буде не презентація Кубка, а презентація нашого земляка - Анатолія ТИМОЩУКА, який зміг його завоювати і досягнути таких високих результатів у спорті».

Таку унікальну нагоду видатний футболіст А.ТИМОЩУК подарує рідному місту завдяки тріумфальному виграшу "Зеніта" у фіналі одного із двох найпрестижніших європейських кубків над «Глазго Рейнджерс» - 2:0.