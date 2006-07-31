Тенісистка з Донецька ввійшла до сотні кращих у світі

Тенісистка з Донецька Юлія БЕЙГЕЛЬЗІМЕР увійшла в сотню кращих у світі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі спортклубу корпорації "Індустріальний союз Донбасу", цього успіху Ю.БЕЙГЕЛЬЗІМЕР добилася після перемоги на турнірі Roller Open серії ITF в Люксембурзі з призовим фондом 50 тис. доларів. Вперше в своїй кар`єрі спортсменка з Донецька піднялася на 99-ий рядок міжнародного рейтингу WTA.

У прес-службі уточнили, що в фіналі турніру проти бельгійки Кірстен ФЛІПКЕНС українка виграла свій восьмий титул ITF в одиночному розряді. Всього ж на рахунку Юлії вже 26 титулів: 8 – в одиночному розряді і 18 - в парному, з них два титули - найпрестижнішої категорії WTA.

Зараз тенісистка готується до турніру з серії "Великого шолома" - відкритого чемпіонату США (US OPEN).