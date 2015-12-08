Сотня фанатів "Маккабі" потрапить на "гру без глядачів" ЛЧ з "Динамо"

Близько сотні шанувальників ізраїльського клубу "Маккабі" (Тель-Авів), які заздалегідь купили квитки на матч ЛЧ з київським "Динамо", зможуть потрапити на трибуни НСК "Олімпійський", незважаючи на те, що за рішенням УЄФА матч буде проходити без глядачів, повідомляє Спорт-Експрес.

Вболівальники тель-авівського клубу вписалися в наданий команді гостей ліміт місць для офіційних осіб.

Як зазначає видання, головна умова - обійтися на трибунах без символіки свого клубу та активної підтримки команди.

Втім, ті, хто був присутній на «Олімпійському» на проведеному пару років тому «без глядачів» матчі «Динамо» з казахським «Актобе» в кваліфікації Ліги Європи, пам'ятають, що фанати гостьової команди ці вимоги ігнорували. Згодом клуб "Актобе" не поніс ніякого покарання.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Маккабі" відбудеться 9 грудня. У разі перемоги кияни вперше з сезону 1998/99 вийдуть в плей-офф Ліги чемпіонів.

УЄФА покарав "Динамо" проведенням двох матчів без глядачів через расистський інцидент (побиття групи темношкірих уболівальників на трибуні) під час матчу "Динамо" - "Челсі".