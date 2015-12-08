Усик: "Буду робити в суботу те, що ми напрацьовували з Баширом"

Український боксер Олександр Усик і кубинець Педро Родрігес провели обов'язкову прес-конференцію перед матчем за титул WBO.

"Спасибі хлопцям, Педро та його тренеру, за те, що вони приїхали. Дякую, що ви тут зібралися, я дуже щасливий", - почав Усик.

Відповідаючи на питання про те, чи боксував він раніше з Родрігесом, виступаючи в аматорському боксі українець зазначив: "Ні, я казав, що боксував з кубинцем, але ніяк не з Педро. Це було у 2008 році перед Олімпійськими Іграми на турнірі братів Кличків. Цю історію перекрутили в пресі і сказали, що ми боксували з Педро".

Говорячи про підготовку до бою Усик зазначив: "Я дивився поєдинки Родрігеса. Я буду робити у суботу те, що ми напрацьовували з Баширом, буду робити те, що я завжди роблю – буду кайфувати і боксувати".

Говорячи про свою групу підтримки, Усик зазначив: "Звичайно, Василь і Анатолій Ломаченко приїдуть підтримати мене. І взагалі всі друзі і куми, брати мої приїдуть. Збираються бути мама, теща, тесть, донька і дружина. Не знаю, чи поїде середній син, дочка їде. Я її чекаю".

"Те, що говорить Башир, то кажу і я. Всевишній дає тих людей, які нам потрібні. Він бачить, що нам потрібен цей чоловік – він нам посилає. Всевишній послав мені цього тренера. Я дуже радий, що ми зустрілися з Баширом і радий, що ми з ним працюємо. Те, що він говорить - це не прості слова. Можна говорити щось, але не робити. У мене інший рецепт. Я менше кажу, але більше роблю. Ми з Баширом трохи доповнюємо один одного. Він говорить правильні речі", - підсумував Усик.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик - Родрігес відбудеться в столичному Палаці спорту 12 грудня.