Дмитро Лашин та Наталія Легонькова визнані найкращими легкоатлетами листопада в Україні

Кращими спортсменами визнані бігуни Дмитро Лапшин та Наталія Легонькова, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

У чоловіків другий місяць поспіль найкращим визнано Лашина, який у листопаді перемігна чемпіонаті України з кросу у Луцьку на дистанції 10 км (30.46) та посів 9-е місце на змаганнях з кросу в Тілбурзі, Нідерланди на дистанції 10 км (30.46).

У жінок найбільше голосів набрала Легонькова – в активі якої наприкінці осені були перемога на півмарафоні у Косцяні, Польща (1:15.51) та друге місце на чемпіонаті України з кросу у Луцьку на дистанції 4 км (13.54).

Опитування проводиться щомісяця серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.