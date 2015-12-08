Клуб Прем'єр-ліги ФК "Металург" залишили 16 футболістів

8 грудня стало відомо, що з ФК «Металург» звільнився цілий ряд футболістів, повідомляє прес-служба запорізького клубу.

З тих, хто в цьому сезоні виступав за першу команду «Металурга вже покинули клуб Тимофій Шеремета, Артур Кузнєцов, Роман Попов, Дмитро Гапончук, Єгор Демченко, Данило Ігнатенко, Ілля Корнєв, Роман Стефурак та Микита Татарков.

Забрали свої трудові книжки і кілька чоловік, що представляли молодіжні та юніорські команди клубу. Так, попрощалися з «Металургом» Ахмед Алібеков, Вадим Шевчук, Владислав Пандурський, Станіслав Нечипоренко, Гліб Тішкін, Василь Глов`як і Павло Савеленко.

Звільнення пов'язані з процесом ліквідації ФК «Металург». Повідомлення про звільнення близько двох місяців тому були вручені всім гравцям, тренерам та працівникам запорізького клубу.

"Колектив футбольного клубу «Металург» дякує всім хлопцям за виконану роботу і бажає успіхів у подальшій трудовій діяльності", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше головний тренер команди "Металург" Анатолій Чанцев заявив, що клуб припинить своє існування 17 грудня.

Запорізький ФК "Металург" був заснований у 1935 році. За 80 років існування клуб брав участь у чемпіонаті СРСР. Також є учасником всіх сезонів чемпіонату України серед команд елітного дивізіону за винятком сезону 2011/12 (виступав у Першій лізі).