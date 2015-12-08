Українські важкоатлети завоювали 7 ліцензій на Олімпійські ігри-2016

Чоловіча команда України здобула 4 ліцензії з 6 можливих, жіночій команді не вистачило одного бала, щоб отримати максимальну кількість ліцензій - 4 - та в Бразилії нашу країну представить 3 представниці важкої атлетики, повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

У 2015-му році українські важкоатлети вибороли медалі на всіх міжнародних стартах, окрім чемпіонату світу: на чемпіонаті Європи серед дорослих в Грузії жіноча збірна України стала кращою на континенті, чоловіча збірна стала першою на Чемпіонаті Європи 2015 серед юніорів у Литві. Також, за підсумками Європейської федерації важкої атлетики згідно виступів спортсменів в 2015 році, Федерація важкої атлетики України увійшла в 5-ку кращих на континенті, опинившись на підсумковому 4-му місці.

На Чемпіонаті світу в Х'юстоні (США) українська чоловіча та жіноча збірні посіли 12-е місце серед 75 країн світу. У кроці від заповітних медалей, на 4-му місці, закінчили свої виступи Олександр Пелешенко у ваговій категорії до 85 кг і Юлія Калина у категорії до 63 кг. Також в 10-ку найсильніших важкоатлетів світу увійшли Дмитро Чумак (до 94 кг) на 6-му місці, Роман Зайцев (до 105 кг) на 7-му місці і Юлія Паратова (до 53 кг) на 8-му місці.