НОК збільшив до 6,5 млн грн програму олімпійських стипендій до Ігор-2016

Провідні атлети України отримуватимуть по 7,5 тис. грн щомісяця (еквівалент 300 доларів США), повідомляє прес-служба НОК.

Програма діє з 1 січня 2015 року і до 31 серпня наступного року. 38 атлетів були додані до списку, який на початку програми налічував 32 особи. Таким чином, 70 атлетів елітної групи, список яких був відпрацьований з національними федераціями з олімпійських видів спорту, отримуватимуть персональні стипендії для підготовки до найголовнішого спортивного форуму чотириріччя.

Загальний обсяг фінансування програми на 2015-2016 роки складає 6,5 млн грн.

Подібна фінансова підтримка від НОК надається українським спортсменам напередодні кожних Олімпійських ігор.