НОК збільшив до 6,5 млн грн програму олімпійських стипендій до Ігор-2016
12:24, 08 грудня 2015Спорт
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Виконком Національного олімпійського комітету України на чолі з президентом НОК Сергієм Бубкою ухвалив рішення щодо збільшення програми стипендій для провідних українських спортсменів задля забезпечення сприятливих умов підготовки до Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.
noc-ukr.org
Провідні атлети України отримуватимуть по 7,5 тис. грн щомісяця (еквівалент 300 доларів США), повідомляє прес-служба НОК.
Програма діє з 1 січня 2015 року і до 31 серпня наступного року. 38 атлетів були додані до списку, який на початку програми налічував 32 особи. Таким чином, 70 атлетів елітної групи, список яких був відпрацьований з національними федераціями з олімпійських видів спорту, отримуватимуть персональні стипендії для підготовки до найголовнішого спортивного форуму чотириріччя.
Загальний обсяг фінансування програми на 2015-2016 роки складає 6,5 млн грн.
Подібна фінансова підтримка від НОК надається українським спортсменам напередодні кожних Олімпійських ігор.
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