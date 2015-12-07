Переможці Гонки нації представлятимуть Україну на OCR European Championships

Вже у 2016 році переможці змагань «ГОНКА НАЦІЇ» матимуть змогу спробувати свої сили у першому Чемпіонаті Європи з забігів із перешкодами, повідомили УНІАН у прес-службі змагань.

12 червня 2016 року у Нідерландах за ініціативи Європейської асоціації забігів із перешкодами (European OCR Associations) відбудеться Чемпіонат Європи з забігів із перешкодами. Якщо Чемпіонат світу з забігів із перешкодами проходить регулярно і збирає тисячі учасників та глядачів, то європейський етап змагань проводитиметься вперше. У грудні 2015 року до країн-учасниць приєдналась і Україна.

«На сьогоднішній момент наша компанія отримала кваліфікацію від Європейської Асоціації забігів із перешкодами. А це означає, що всі наші «Гонки» вже можуть бути відбірковими для участі в Чемпіонаті Європи, який відбудеться у 2016 в Нідерландах. Це буде боротьба найсильніших легкоатлетів зі всієї Європи і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наші представники мали змогу бути серед них. Ми відправляємо протоколи з іменами наших переможців, що надає їм можливість пройти реєстрацію на Чемпіонат Європи», - відмітив організатор «Гонки Нації» Юрій Подлєсний.

«Гонка Нації» - це унікальний проект, аналогів якому в Україні ще не було. Це справжнє випробування на фізичну витривалість та волю. Для забігів створюють спеціальні траси, залучаючи професійних спортсменів та керівників елітних спецпідрозділів ЗСУ, СБУ та МВС. Учасники мають пройти крізь воду, вогонь та безліч складних перешкод на шляху до фінішу. У 2015 році у Києві відбулись 3 етапи «Гонки Нації» - два етапи проходили на території мототреку «Пирогово», останній етап відбувся у Парку Дружби народів. Це були незабутні видовищні змагання. Близько 1000 відчайдух зі всієї України взяли участь у екстремальних забігах на кожному етапі.

Наступного року організатори планують провести близько 7 етапів «Гонка нації» у різних регіонах України.