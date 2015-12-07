Луганська "Зоря" звільнила 11 гравців через участь у договірних матчах (відео)

Одна з провідних команд України, що йде на 3-му місці в УПЛ, позбулася футболістів молодіжного складу (U-19).

Луганська "Зоря", яка йде на 3-му місці в Прем'єр-лізі відрахувала 11 футболістів з юнацького складу за участь у поєдинках із заздалегідь обумовленими результатами.

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