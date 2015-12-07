Українські легкоатлети перемогли на марафоні у Китаї

Українські легкоатлети Олена Шурхно і Віталій Шафар стали переможцями Macao Galaxy Entertainment International Marathon, який завершився у Макао (Китай), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Шурхно, якій належить національний рекорд України з марафонського бігу, перемогла з часом 2:33.24 год. У кенійки Рут Ванджіру Куріа, яка фінішувала другою, вона виграла майже три хвилини. Для Олени марафон у Макао став першим цього року.

Шафар подолав дистанцію за 2:14.44 год. Найближчого переслідувача, кенійця Домініка Кангора Кімветіча, він випередив на хвилину. Марафон у Макао став другим для Віталія нинішнього сезону. 20 квітня, у Бостоні (США), він замкнув десятку найсильніших.