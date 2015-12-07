НОК висловив принципову позицію проти надання дозволу для переходу українських спортсменів до інших країн
Ряд українських спортсменів можуть залишитися без виступів на Іграх за свої нові національні збірні
Виконком Національного олімпійського комітету України, засідання якого відбулось під головуванням президента НОК Сергія Бубки і за участю Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, ухвалив рішення проти надання дозволу про скорочення або відміну 3-річного мораторію для виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх за іншу країну незалежно від причин зміни громадянства, повідомили УНІАН в прес-службі НОК України.
НОК виступає проти надання дозволу на переходи наших спортсменів до інших країн.
«Звичайно, право надання дозволу на перехід спортсменів належить національним федераціям, які є незалежними громадськими організаціями. НОК може вплинути лише тоді, коли мова йде про скорочення мораторію для участі в Олімпійських іграх. НОК звертається до Міністерства молоді та спорту України і національних федерацій при розгляді клопотань про надання дозволу на перехід спортсмена до команди іншої країни враховувати національні інтереси у сфері спорту та позицію Національного олімпійського комітету України з цього питання. Давайте не будемо забувати, що держава протягом років інвестувала в підготовку того чи іншого спортсмена чималі кошти», - відзначив президент НОК Сергій Бубка.
Як повідомляв УНІАН, спеціальний дозвіл від НОК України на участь в Олімпійських іграх-2016, зокрема повинні отримати легкоатлетка Віра Ребрик (представляє Росію) та плавчиня Вікторія Солнцева (виступає за Туреччину).