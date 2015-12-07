НОК висловив принципову позицію проти надання дозволу для переходу українських спортсменів до інших країн

Виконком Національного олімпійського комітету України, засідання якого відбулось під головуванням президента НОК Сергія Бубки і за участю Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, ухвалив рішення проти надання дозволу про скорочення або відміну 3-річного мораторію для виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх за іншу країну незалежно від причин зміни громадянства, повідомили УНІАН в прес-службі НОК України.

НОК виступає проти надання дозволу на переходи наших спортсменів до інших країн.

«Звичайно, право надання дозволу на перехід спортсменів належить національним федераціям, які є незалежними громадськими організаціями. НОК може вплинути лише тоді, коли мова йде про скорочення мораторію для участі в Олімпійських іграх. НОК звертається до Міністерства молоді та спорту України і національних федерацій при розгляді клопотань про надання дозволу на перехід спортсмена до команди іншої країни враховувати національні інтереси у сфері спорту та позицію Національного олімпійського комітету України з цього питання. Давайте не будемо забувати, що держава протягом років інвестувала в підготовку того чи іншого спортсмена чималі кошти», - відзначив президент НОК Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний дозвіл від НОК України на участь в Олімпійських іграх-2016, зокрема повинні отримати легкоатлетка Віра Ребрик (представляє Росію) та плавчиня Вікторія Солнцева (виступає за Туреччину).