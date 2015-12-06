"Мотор" став переможцем першого групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів

"Мотор" став переможцем групового етапу, випередивши "Ск`єрн" на 1 бал в турнірній таблиці.

Гості мали перевагу в цьому матчі протягом першого тайму і виграли його з рахунком 19:17. Але, у другій половині гри суперники швидко вирівняли становище і до останніх хвилин гра йшла м'яч в м'яч. Тим не менш, в кінцівці "Мотору" знову вдався спурт і український клуб повів у рахунку з різницею у три голи - 36:33. Данці, яким в цій грі необхідна була тільки перемога, зуміли зробити майже неможливе, забивши три голи поспіль. Але, зрівнявши рахунок гравці "Ск`єрна" не встигли зробити більшого, задовольнившись нічиєю.

Кращим бомбардиром у складі "Мотора" в цьому матчі став білоруський легіонер Борис Пуховский, на рахунку якого 8 голів. На рахунку іншого легіонера Сергія Шельменка (українець виступає за збірну Росії) - 7 голів.

Таким чином, за підсумками групового турніру у "Мотора" 15 очок (7 перемог, 1 нічия, 2 поразки), "Ск`єрна" - 14, швейцарського "Кадеттен Шаффхаузен" - 11, румунського "Байя Маре" - 9, норвезького "Ельверума" - 7 і македонського "Металурга" (Скоп'є) - 4.