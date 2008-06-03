Команда українських мерів виборола бронзу на чемпіонаті з футболу в Австрії

На Європейському чемпіонаті з футболу серед команд мерів, що пройшов в Австрії, у місті Зальцбург, українська команда міських, селищних та сільських голів виборола бронзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Асоціації міст та громад України, турнір проходив з 29 травня по 1 червня. Українська команда вперше виступала на такому турнірі.

У чемпіонаті брали участь 9 команд: з Німеччини, Албанії, Словенії, Польщі та України, а також по дві команди з Австрії та Італії.

В АМУ зазначають, що найрезультативнішими гравцями цього разу стали в українській команді: капітан - Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, а також Боярський міський голова Тарас ДОБРІВСЬКИЙ та Міжгірський селищний голова Василь ЩУР.