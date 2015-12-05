Українець Говоров став чемпіоном Європи з плавання
19:04, 05 грудня 2015Спорт
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У Нетанії (Ізраїль) завершився фінальний заплив на дистанції 50 м батерфляєм чемпіонату Європи з плавання, в якому перемогу здобув українець Андрій Говоров.
Андрій Говоров виграв першу медаль ЧЄ для України / vk.com
Наш спортсмен подолав дистанцію за 22,36 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець виходив на фінал з 4-м результатом за підсумками попередніх запливів і зайняв не дуже зручну 6-ту доріжку. Тим не менше, він зумів жваво стартувати, добре спрацював на повороті в 25-метровому басейні і потрапив у дотик на фініші, ставши першим в головному запливі.
Друге місце виборов Євген Цуркін з Білорусі (22,56 сек.), третє - Олександр Попков з Росії (22,69).
Медаль Говорова стала першою для України на турнірі в Ізраїлі.
Чемпіонат Європи з плавання проходить в Нетанії з 2 по 6 грудня.
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