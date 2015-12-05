"Дніпро" програв "Волині" у матчі УПЛ

У Дніпропетровську завершився матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав луцьку "Волинь" і програв супернику з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена на 85-й хвилині.

По ходу гри на "Дніпро-Арені" господарі поля мали ігрову перевагу і кілька реальних шансів вразити ворота суперника. Тим не менш, Євген Селезньов та Артем Федецький не реалізували свої моменти. А ось у кінцівці суперник зумів змінити ситуацію на свою користь. На 85-й хвилині подачу кутового біля воріт "Дніпра" точним ударом завершив В'ячеслав Шарпар. У час, що залишився дніпропетровці запекло атакували ворота суперника, але хоча б зрівняти рахунок так і не змогли.

Раніше сьогодні луганська "Зоря" обіграла на виїзді полтавську "Ворсклу" (2:0), а матч в Ужгороді між "Говерлою" та "Олександрією" завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Таким чином, за підсумками осінньої частини чемпіонату УПЛ у лідерів - донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" - 43 очки, луганської "Зорі" 34 бали, "Дніпра" - 28, "Волині" - 27 і "Ворскли" - 25.