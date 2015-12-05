УПЛ, 12-й тур, "Дніпро" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

У цій грі зійшлися команди, які займають 4-е і 6-е місця в турнірній таблиці змагань.

Матч з "Волинню" буде вкрай важливим для підопічних Мирона Маркевича в плані боротьби в турнірній таблиці. Невдачі в останніх іграх (нульова нічия в Одесі у грі з "Чорноморцем" і поразка вдома від полтавської "Ворскли" з рахунком 0:2) призвели до того, що дніпропетровці втратили 3-е місце в турнірній таблиці, а зараз відстають від луганської "Зорі" на 3 бали. І в заочній боротьбі з луганчанами фіналісту Ліги Європи минулого сезону і бронзовому призеру УПЛ ніяк не можна втрачати очки.

Лучани, у свою чергу, не мають чіткої визначеної цілі на турнір, однак показують зараз гідні як гру, так і результати. Нехай попередній рекорд з «Металургом» (9:1) і не є показовим, оскільки суперник перебуває на межі банкрутства, все ж він свідчить про великий потенціал складу, який є в розпорядженні Віталія Кварцяного. Окремо варто відзначити присутність великої кількості орендованих дніпропетровців, які нині є одними з визначальних у грі «Волині».

В очних зустрічах перевага дніпропетровців дуже значна - 19 перемог, 6 нічиїх та 3 поразки. А останні 3 матчі в Дніпропетровську незмінно завершувалися перемогами господарів поля - 2:1, 5:1 та 5:0.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішній грі явним фаворитом вважається "Дніпро", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,25 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 5,32 до 1, а на перемогу "Волині" - 9,88 до 1.

Матч "Дніпро" - "Волинь" розпочнеться у Дніпропетровську о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.