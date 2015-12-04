Київське "Динамо" розтрощило "Металург" у матчі УПЛ

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому запорізький "Металург" у ролі номінального господаря поля приймав київське "Динамо" і поступився з рахунком 0:6.

Доля матчу була вирішена в перші 22 хвилини гри.

Кияни з самого початку захопили ініціативу і постійно атакували ворота суперника. Вже на 8-й хвилині рахунок точним ударом відкрив Андрій Ярмоленко. М'яч, відбитий воротарем запорожців Тимофієм Шереметою, заметушився у штрафному, відскочив до Ярмоленка, і той пробив точно у верхній кут воріт. А вже на 22-й хвилині відзначився Радосав Петрович. Після кутового Ярмоленко зробив передачу на Віторину Антунеша, той верхи переправив м'яч у штрафну, і Петрович головою відправив м'яч під поперечину.

Після перерви кияни продовжували домінувати на полі і на 47-й хвилині довів рахунок до великого Денис Гармаш. Атака "Динамо" завершилася тим, що Микола Морозюк навісив уздовж воріт, і Гармаш в падінні відправив м'яч у ворота. Потім, на 61-й хвилині влучний удар завдав вже Лукаш Теодорчик. Після навісу Дениса Гармаша на Теодорчика, той ударом головою відправив м'яч у кут воріт. А підвів підсумок гри Олег Гусєв, який на 87-й хвилині реалізував пенальті, а вже в доданий арбітром час, на 92-й, ударом з гри зробив дубль.

Таким чином, "Динамо" зрівнялася за очками з донецьким "Шахтарем" - по 43, але залишається на 2-му місці, поступаючись гірникам за особистими зустрічами. Така ситуація в таблиці збережеться протягом усієї зимової перерви в чемпіонаті, до березня.

"Металург" залишився на останньому 14-му місці в таблиці - 3 бали.