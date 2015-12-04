Футболіст з Росії став причиною виключення "Реала" з Кубка Іспанії
18:03, 04 грудня 2015Спорт
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Мадридський футбольний клуб «Реал» виключений з Кубка Іспанії через участь російського легіонера Дениса Черишева в першому матчі 1/16 фіналу турніру проти «Кадіса».
Черишев забив гол, але став причиною виключення клубу з числа учасників Кубка / sport-xl.org
Росіянин був дискваліфікований на цю зустріч, але вийшов у стартовому складі і забив м'яч, повідомляє Lenta.ru з посиланням на As.
Хавбек, виступаючи в минулому сезоні на правах оренди за «Вільярреал», отримав жовту картку, яка стала для нього третьою. Згідно з регламентом, Черишев не мав права виходити на поле у складі «королівського» клубу проти «Кадіса».
Зустріч в Кадісі, яка відбулася 2 грудня, завершилася з рахунком 3:1 на користь «Реала». Росіянин вперше вийшов у стартовому складі мадридського клубу і забив свій перший м'яч за мадридську команду вже на третій хвилині зустрічі.
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