Футболіст з Росії став причиною виключення "Реала" з Кубка Іспанії

Росіянин був дискваліфікований на цю зустріч, але вийшов у стартовому складі і забив м'яч, повідомляє Lenta.ru з посиланням на As.

Хавбек, виступаючи в минулому сезоні на правах оренди за «Вільярреал», отримав жовту картку, яка стала для нього третьою. Згідно з регламентом, Черишев не мав права виходити на поле у складі «королівського» клубу проти «Кадіса».

Зустріч в Кадісі, яка відбулася 2 грудня, завершилася з рахунком 3:1 на користь «Реала». Росіянин вперше вийшов у стартовому складі мадридського клубу і забив свій перший м'яч за мадридську команду вже на третій хвилині зустрічі.