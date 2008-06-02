Тимощук привіз Кубок УЄФА в Україну (фоторепортаж)
14:25, 02 червня 2008Спорт
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Донеччани зможуть доторкнутися
Екс-капітан донецького ”Шахтаря”, а нині капітан пітерського ”Зеніта” Анатолій Тимощук привіз в Україну Кубок УЄФА, який пітерці завоювали цього року. Сьогодні, 2 червня, футболіст провів прес-конференцію, на якій відповів на запитання журналістів і своїх шанувальників.
Крім того, сьогодні в рамках акції «Кубок УЄФА в Донецьку», організованої Тимощуком, футбольні вболівальники зможуть зробити пам’ятне фото з Кубком, а також отримати автограф екс-капітана команди гірників.
Фото УНІАН
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