Тимощук привіз Кубок УЄФА в Україну (фоторепортаж)

Екс-капітан донецького ”Шахтаря”, а нині капітан пітерського ”Зеніта” Анатолій Тимощук привіз в Україну Кубок УЄФА, який пітерці завоювали цього року. Сьогодні, 2 червня, футболіст провів прес-конференцію, на якій відповів на запитання журналістів і своїх шанувальників.

Крім того, сьогодні в рамках акції «Кубок УЄФА в Донецьку», організованої Тимощуком, футбольні вболівальники зможуть зробити пам’ятне фото з Кубком, а також отримати автограф екс-капітана команди гірників.

Фото УНІАН