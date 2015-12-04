УПЛ, 12-й тур, "Металург" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

У цій грі зійдуться команди займають 14-е (останнє) і 2-е місця в турнірній таблиці.

На рахунку запоріжців всього 3 очки, у той час як у "Динамо" - 40 балів.

Тяжке фінансове становище ФК "Металург", який знаходиться на межі зникнення, змусило команду звернутися до "Динамо" з проханням провести матч у столиці України. У київському клубі і в Прем'єр-лізі заперечень не було і остання гра осінньої частини сезону (найцікавіша - для вболівальників із Запоріжжя) відбудеться в Києві.

Окрім критичного фінансового стану, який не може не позначитися на якості гри футболістів запорізької команди, пригнічує також чисто футбольна статистика очних зустрічей між "Металургом" і "Динамо". У попередніх 44 матчах 33 рази перемагало "Динамо" за 9 нічиїх та 2 поразках. Різниця м'ячів - 104:30 на користь столичного клубу. А в попередніх трьох сезонах кияни здобули 5 перемог при 1 нічиєї. В останньому очному матчі між командами, у сезоні-2014/15, була зафіксована нічия 2:2. Але того травневого результату є логічне пояснення - в останньому турі доля підсумкових місць змагань вже була вирішена. Зараз "Динамо" зобов'язане перемагати, щоб зрівнятися за очками з донецьким "Шахтарем". Хоча, гірники все одно залишаться лідером турнірної таблиці за підсумками осінньої частини чемпіонату (до березня 2016 року) завдяки розгромній перемозі в очній зустрічі з "Динамо" в Києві - 3:0.

На котируваннях букмекерських контор перевага номінальних гостей з "Динамо" настільки велика, що не всі контори навіть приймають ставки на перемогу киян. За даними порталу Betexplorer.com, акумулюючого дані півтора десятків провідних світових контор, середній коефіцієнт на перемогу "Динамо" становить 1.02 до 1, у той час як на нічию - 13,15 до 1, а на перемогу "Металурга" - 28,65 до 1.

Матч "Металург" - "Динамо" розпочнеться у Києві о 19.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".