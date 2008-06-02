Тренера Челсі вибиратимуть в умовах підвищеної секретності

На цьому тижні Роман Абрамович проведе нараду з керівництвом "Челсі", на якому обговорюватимуться кандидати на пост головного тренера команди. З метою забезпечення підвищеної секретності зустріч відбудеться не на "Стемфорд Бридж", а на одній їх яхт російського мільярдера.

Як повідомляє The Guardian, список кандидатів на тренерський пост синіх скоротився до трьох прізвищ. Фаворитом вважається головний тренер збірної Португалії Луїс Феліпе Сколарі. Виконавчий директор клубу Пітер Кеньйон підтримує кандидатуру Марка Г’юза, який працює з "Блекберн Роверс". В той же час глава селекційної служби голландець Франк Арнесен виступає за призначення свого співвітчизника Франка Райкаарда.

Чемпионат.ру