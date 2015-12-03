Генпрокурор США розповіла про нових 16 фігурантів справи ФІФА

Генеральний прокурор США Лоретта Лінч підтвердила, що ще 16 функціонерам Міжнародної федерації футболу (ФІФА), включаючи президентів Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) і Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ), пред'явлені звинувачення у справі про корупційний скандал, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Футбольні функціонери, за словами Лінч, звинувачуються за 92 пунктами у вимаганнях та інших злочинах. Генпрокурор також повідомила, що вісім обвинувачених у справі про корупцію у ФІФА, включаючи п'ятьох нових фігурантів, визнали свою провину. У їх числі — колишній президент КОНКАКАФ і колишній віце-президент ФІФА Джеффрі Уебб, який визнав себе винним у рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

У той же час президент ФІФА Йозеф Блаттер в нових матеріалах не згадується, зазначила Лінч. Вона також відмовилася відповідати на питання журналістів, чи стосуються звинувачення організації чемпіонату світу 2018 року в Росії.

Генпрокурор США заявила, що має намір добиватися екстрадиції президента КОНКАКАФ Альфредо Хавіта і глави КОНМЕБОЛ Хуана Анхеля Напоута, які були затримані 3 грудня у Швейцарії.

У свою чергу The New York Times уточнює з посиланням на своє джерело, що обвинуваченим функціонерам інкримінується отримання незаконним шляхом 200 мільйонів доларів. За даними видання, колишній голова ради директорів Північноамериканської футбольної ліги Аарон Девідсон і Хавіт намагалися приховати свою злочинну діяльність. Девідсона, зокрема, підозрюють у дачі хабарів в розмірі кількох мільйонів доларів для отримання вигідних прав на футбольні матчі.

3 грудня влади Швейцарії провели нову серію арештів чиновників ФІФА в рамках розслідування корупційного скандалу в організації. За попередніми даними, загальна кількість заарештованих за запитом влади США перевищить 12 осіб. Мова йде в основному про чиновників КОНМЕБОЛ і КОНКАКАФ. Зокрема, були заарештовані президент КОНМЕБОЛ Хуан Анхель Напоут і президент КОНКАКАФ Альфредо Хавіт. Вони підозрюються в корупції, відмиванні грошей та інших правопорушеннях.

14 вересня генеральний прокурор США Лоретта Лінч заявила, що найближчим часом очікується нова хвиля арештів у справі про корупцію в міжнародній організації.

На початку червня за кілька днів після обрання президент ФІФА Йозеф Блаттер оголосив про відхід зі свого поста.

27 травня у Швейцарії за підозрою в корупції було затримано ряд високопоставлених керівників ФІФА. Зокрема, в готелі Baur au Lac були взяті під варту два віце-президента виконавчого комітету ФІФА — Джеффрі Уебб тп Еухеній Фігередо, а також член цього ж комітету Джек Уорнер.

В цей же день швейцарська поліція порушила кримінальну справу стосовно групи невідомих осіб, пов'язаних з відмиванням грошей під час виборів країн-господарок чемпіонатів світу 2010, 2018 і 2022 років. Звинувачення були пред'явлені 14 колишнім і чинним футбольним чиновникам.

За даними Міністерства юстиції США, за 24 роки чиновники ФІФА отримали хабарів на суму близько 150 мільйонів доларів.

Конгрес, на якому відбудуться вибори нового голови організації, пройде 26 лютого 2016 року в Цюріху. До виборів Блаттер продовжить працювати президентом ФІФА.