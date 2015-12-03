Українка Підгрушна завоювала бронзу у першій индивідуальній гонці Кубка світу нового сезону

В Остерсунді (Швеція) завершилася індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2015/16, в якій українка Олена Підгрушна здобула першу нагороду сезону для українського біатлону - бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка досить стрімко пройшла дистанцію по швидкості і стала однією з чотирьох біатлоністок, які не допустили сьогодні жодного промаху на вогневих рубежах - 20 влучних пострілів. У підсумку, українка відстала від переможниці на 37.8 секунди. на 5,5 секунди випередивши Тіріль Экхофф (Норвегія), яка посіла 4-е місце.

Перше місце в цій гонці посіла Доротея Віерер (Італія) - 42 хвилини 17.0 секунди, друге - Марі Дорен-Абер (Франція) - 14,1 секунди відставання (2 промахи).

Раніше в двох змішаних естафетах - командній та одиночній, а також у чоловічій індивідуальній гонці українські біатлоністи виступили невдало, жодного разу не потрапивши в призери.

Перший етап Кубка світу триватиме до 6 грудня.