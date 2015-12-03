"Шахтар" обіграв "Карпати" і завершив осінню частину Прем'єр-ліги в ролі лідера

В Одесі завершився матч перенесеного 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" в ролі господарів поля приймав львівські "Карпати" і виграв з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

"Карпати" гідно грали проти одного з лідерів національної першості протягом більшої частини матчу, але на 53-й хвилині одна з численних атак гірників все ж завершилася взяттям воріт. Артур Новотрясов невдало вибив м'яч зі штрафного, воротар Роман Підківка необачно залишив ворота, і Едуардо да Сілва, перекинувши м'яч через воротаря, відправив його в сітку воріт.

У час, що залишився гірники продовжували атакувати і наприкінці ще раз вразили ворота суперника. На 85-й хвилині гол забив Ісмаїлі. Атака "Шахтаря" по центру призвела до того, що Едуардо зробив передачу вліво на Ісмаїлі, і той ударом низом увігнав м'яч у дальній кут воріт.

Нарешті, на 88-й хвилині останній гол в матчі забив кращий бомбардир "Шахтаря" в нинішньому сезоні Алекс Тейшейра.

Таким чином, "гірники" набрали 43 очки в 16 матчах осінньої частини турніру і незалежно від результату завтрашнього матчу "Металург" (Запоріжжя) - "Динамо" (Київ) підуть на зимову паузу лідерами чемпіонату України. Навіть при рівності очок з "Динамо" у гірників перевага за додатковими показниками.

12-й тур (пропущений), який завершує осінню частину сезону 2015/16, триватиме до 6 грудня. Потім команди підуть на зимові канікули і сезон відновиться у березні.