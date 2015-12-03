Київське "Динамо" ще не подавало апеляції на рішення про проведення матчів єврокубків без глядачів - заява клубу

ФК «Динамо» Київ оприлюднило заяву щодо рішення Контрольного, Етичного і Дисциплінарного комітету УЄФА з приводу інцидентів, які мали місце під час проведення матчу групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА «Динамо» (Київ) – «Челсі» (Лондон).

Зокрема, у клубі заявили, що 1 грудня 2015 року отримали повний текст рішення Контрольного, Етичного і Дисциплінарного комітету УЄФА з приводу інцидентів, які мали місце під час проведення матчу групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА «Динамо» (Київ) – «Челсі» (Лондон).

Як відомо, згідно з цим рішенням, на клуб були накладені санкції у вигляді проведення двох найближчих матчів без глядачів.

"Відповідно до положень Дисциплінарного Регламенту УЄФА клуб має право протягом трьох днів подати заяву про намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції УЄФА, і протягом наступних п'яти днів подати апеляційну скаргу. Згідно рішення керівництва ФК «Динамо» Київ, юридична служба клубу здійснює підготовку відповідних документів щодо апеляційного оскарження вищезазначеного рішення КЕДК УЄФА", - йдеться в заяві.

Про подальші деталі цього процесу буде додатково повідомлено на офіційному клубному сайті ФК «Динамо» (Київ), відзначили в "Динамо".

Раніше сьогодні в ряді ЗМІ була опублікована інформація про те, що "Динамо" нібито вже подала апеляцію і УЄФА її вже відхилив.