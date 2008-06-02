Під час футбольного матчу 8 людей загинули в тисняві

У столиці Ліберії м. Монровія на стадіоні під час проведення футбольного матчу щонайменше 8 осіб задихнулися в результаті тисняви, що утворилася. Кваліфікаційний матч відбіркового туру Чемпіонату світу з футболу між збірними Ліберії і Гамбії привернув величезну кількість уболівальників, передає Associated Press. На стадіон, розрахований на 33 тис. глядачів, скориставшись підробленими квитками, проникло значно більше людей, ніж він може вмістити. У результаті, центральна балка однієї з трибун не витримала ваги глядачів і зламалася, в результаті чого десятки чоловік впали на глядачів, що знаходилися на рівень нижче. Почалася паніка і тиснява, в якій загинули люди.

За оцінкою представника Червоного Хреста, в інциденті загинули 10 осіб, проте поки в лікарню ліберійської столиці із стадіону були доставлені тільки 8 тіл.

Матч завершився внічию з рахунком 1:1.

РБК